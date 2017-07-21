Разыскиваемая полицией беглянка из детского дома задержана в супермаркете Нижнего Тагила после кражи и нападения на продавца (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошёл около 19 часов. Едва не сбив с ног журналиста TagilCity.ru, из продуктового супермаркета выбежали двое подростков. Третья - девушка школьного возраста, бегству которой воспрепятствовал персонал магазина, бурно выражала по этому поводу своё негодование, не гнушаясь рукоприкладством.

И всё же сотрудникам магазина удалось сопроводить агрессивную девушку в подсобные помещения, где все вместе они сначала дожидались приезда сотрудников ЧОП, а затем и полиции.

Фото: царапины на руке продавца от ногтей задержанной девушки, 20 июля, 2017 г.



Задержанной оказалась 16-летняя воспитанница детского дома, находящаяся в розыске.

У нас её задерживают впервые, но на Зари, 44а она «постоянный клиент». Неоднократно попадалась на кражах промышленных и продовольственных товаров, даже дралась с уборщицей. Кроме того, девушка оказалась в розыске. Она сбежала из детского дома г. Карпинск, -- рассказала журналисту TagilCity.ru директор магазина.



Полиция изъяла у задержанной шесть упаковок сыра за 145 рублей и отвезла девушку в отделение. После чего она была передана отделу по делам несовершеннолетних (ПДН).

20 июля поступило сообщение о краже в магазине на ул. Юности. На место прибыл наряд ППС, девушку задержали и составили административный протокол о мелком хищении. Поскольку она несовершеннолетняя, дело передано ПДН, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Видео: задержание девушки полицией, 20 июля, 2017 г.



Журналисты TagilCity.ru поговорили с педагогами, работающими с подростком.

Подробно комментировать этот инцидент мы не можем. Существует закон о защите персональных данных. К сожалению, иногда наши воспитанники попадают в такие ситуации. Но мы прикладываем максимальные усилия, чтобы это случалось как можно реже, -- рассказали журналисту TagilCity.ru сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних имени Ю. Гагарина г. Карпинска.



Напомним, 19 июля неподалёку от этого магазина на ул. Юности неизвестные подожгли иномарку, что привело к взрыву.