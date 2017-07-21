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Новости Нижнего Тагила

Разыскиваемая полицией беглянка из детского дома задержана в супермаркете Нижнего Тагила после кражи и нападения на продавца (ФОТО, ВИДЕО)

21 июля 2017, 12:35Добавить новость
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20 июля группа подростков попалась на краже в продовольственном супермаркете на Вагонке в Нижнем Тагиле. Двое сбежали, но пойманная девушка оказала персоналу магазина ожесточённое сопротивление.

Инцидент произошёл около 19 часов. Едва не сбив с ног журналиста TagilCity.ru, из продуктового супермаркета выбежали двое подростков. Третья - девушка школьного возраста, бегству которой воспрепятствовал персонал магазина, бурно выражала по этому поводу своё негодование, не гнушаясь рукоприкладством.

 

И всё же сотрудникам магазина удалось сопроводить агрессивную девушку в подсобные помещения, где все вместе они сначала дожидались приезда сотрудников ЧОП, а затем и полиции.

 

Вагонка,Нижний Тагил,подростки,сирота,дети,детский дом,насилие,подростковая преступность,улица ЮностиВагонка,Нижний Тагил,подростки,сирота,дети,детский дом,насилие,подростковая преступность,улица ЮностиВагонка,Нижний Тагил,подростки,сирота,дети,детский дом,насилие,подростковая преступность,улица Юности

Фото: царапины на руке продавца от ногтей задержанной девушки, 20 июля, 2017 г. 


Задержанной оказалась 16-летняя воспитанница детского дома, находящаяся в розыске.

 

У нас её задерживают впервые, но на Зари, 44а она «постоянный клиент». Неоднократно попадалась на кражах промышленных и продовольственных товаров, даже дралась с уборщицей. Кроме того, девушка оказалась в розыске. Она сбежала из детского дома г. Карпинск, -- рассказала журналисту TagilCity.ru директор магазина. 


Полиция изъяла у задержанной шесть упаковок сыра за 145 рублей и отвезла девушку в отделение. После чего она была передана отделу по делам несовершеннолетних (ПДН).

 

20 июля поступило сообщение о краже в магазине на ул. Юности. На место прибыл наряд ППС, девушку задержали и составили административный протокол о мелком хищении. Поскольку она несовершеннолетняя, дело передано ПДН, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

 

Видео: задержание девушки полицией, 20 июля, 2017 г.


Журналисты TagilCity.ru поговорили с педагогами, работающими с подростком.

 

Подробно комментировать этот инцидент мы не можем. Существует закон о защите персональных данных. К сожалению, иногда наши воспитанники попадают в такие ситуации. Но мы прикладываем максимальные усилия, чтобы это случалось как можно реже, -- рассказали журналисту TagilCity.ru сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних имени Ю. Гагарина г. Карпинска.

 

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Напомним, 19 июля неподалёку от этого магазина на ул. Юности неизвестные подожгли иномарку, что привело к взрыву

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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