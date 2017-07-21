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Новости Нижнего Тагила

Соучредитель нижнетагильского предприятия заключен под домашний арест в связи с обвинением в ряде экономических преступлений

21 июля 2017, 19:05Добавить новость
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Продолжается расследование по уголовному делу в отношении одного из соучредителей НТЗТИ. Напомним, делом о невыплате зарплаты на предприятии занимается следственный комитет.

В связи с предъявленным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств предприятия в крупном размере одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий назначена мера пресечения в виде заключения под домашний арест.

 

С учетом всех обстоятельств домашний арест обвиняемого продлится до 5 сентября 2017 года, сообщает СУ СКР Свердловской области. 

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