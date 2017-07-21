Соучредитель нижнетагильского предприятия заключен под домашний арест в связи с обвинением в ряде экономических преступлений

В связи с предъявленным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств предприятия в крупном размере одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий назначена мера пресечения в виде заключения под домашний арест.

С учетом всех обстоятельств домашний арест обвиняемого продлится до 5 сентября 2017 года, сообщает СУ СКР Свердловской области.