Совершившая поджог ВАЗ-2104 екатеринбурженка вновь была задержана: теперь уже за попытку кражи (ФОТО)

Девушка по имени Лидия в одном из магазинов сети «Галамарт» по улице Челюскинцев взяла краску за 49 рублей и попыталась пронести её в кармане мимо охранника. Однако по камерам наблюдения момент кражи был зафиксирован, поэтому девушку задержали до приезда полиции.



Охранник рассказал, что пока правоохранители ехали на место, задержанная предлагала ему интим.



Информацию о случившемся подтвердили в МВД по Екатеринбургу, пишет E1.ru. По факту попытки кражи проводится проверка, заявили в ведомстве.