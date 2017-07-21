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Новости Нижнего Тагила

Совершившая поджог ВАЗ-2104 екатеринбурженка вновь была задержана: теперь уже за попытку кражи (ФОТО)

21 июля 2017, 08:30Добавить новость
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27-летняя екатеринбурженка, которая накануне из мести подожгла автомобиль местного жителя, на днях была вновь задержана, но уже за попытку кражи краски для волос.

Девушка по имени Лидия в одном из магазинов сети «Галамарт» по улице Челюскинцев взяла краску за 49 рублей и попыталась пронести её в кармане мимо охранника. Однако по камерам наблюдения момент кражи был зафиксирован, поэтому девушку задержали до приезда полиции.


Охранник рассказал, что пока правоохранители ехали на место, задержанная предлагала ему интим.

Информацию о случившемся подтвердили в МВД по Екатеринбургу, пишет E1.ru. По факту попытки кражи проводится проверка, заявили в ведомстве.

 

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Фото: E1.ru
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Комментарии (1)
Анна Владимировна 21.07.2017 08:58:12 #
А чё её после поджога отпустили чтоли? Это типа норма?  
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