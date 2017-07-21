Двое жителей Новоуральска до смерти избили приятеля из-за плеера

Преступление было совершено в сентябре 2016 года. В компании из четырех человек возникла перепалка, но вскоре ссора была прекращена и молодые люди разошлись по домам. Однако указанные граждане во что бы то ни стало захотели разобраться с обидчиками и пошли к ним домой.





Дверь открыл молодой мужчина, у которого во время разговора выпал плеер. Незваные гости решили, что он ведёт запись на диктофон, и начали его избивать, а позже и его приятеля. Через некоторое время один из потерпевших умер от нанесенных увечий, передает Уралинформбюро.