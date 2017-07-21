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Новости Нижнего Тагила

Двое жителей Новоуральска до смерти избили приятеля из-за плеера

21 июля 2017, 07:00Добавить новость
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В Новоуральске под суд отправятся двое местных жителей 28 и 33 лет. Они обвиняются в нанесении побоев, повлекших смерть жертвы, а также в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года. В компании из четырех человек возникла перепалка, но вскоре ссора была прекращена и молодые люди разошлись по домам. Однако указанные граждане во что бы то ни стало захотели разобраться с обидчиками и пошли к ним домой.

Дверь открыл молодой мужчина, у которого во время разговора выпал плеер. Незваные гости решили, что он ведёт запись на диктофон, и начали его избивать, а позже и его приятеля. Через некоторое время один из потерпевших умер от нанесенных увечий, передает Уралинформбюро.

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