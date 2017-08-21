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Новости Нижнего Тагила

Пьяный мотоциклист в Нижней Салде был остановлен сотрудниками ГИБДД после применения оружия (ВИДЕО)

21 августа 2017, 23:05Добавить новость
автопроисшествия,алкоголь,ГИБДД,полиция,Свердловская область,Нижняя Салда,погоня,мотоцикл,байкер,стрельба
В прошедшие выходные пьяный мотоциклист устроил погоню от полиции в Нижней Салде. Чтобы остановить нарушителя, сотрудники ГИБДД вынуждены были применить табельное оружие.

В минувшие выходные инспекторы ДПС попытались остановить мотоцикл «Урал» без номерных знаков, водитель и пассажир которого находились без шлемов.

Водитель не остановил мотоцикл и попытался скрыться от полицейских. Во время погони он выезжал на встречную полосу, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

Полицейские несколько раз выстрелил в воздух, после чего байкер бросил мотоцикл. Вместе с пассажиром он попытался убежать, но их задержали.

Как передаёт Уралинформбюро, мотоциклом управлял 26-летний безработный мужчина. Во время задержания полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель мотоцикла приговорён к административному аресту, пассажиру за езду без шлема выписан штраф.


Видео: E1.ru

 

 

 
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