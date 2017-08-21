Пьяный мотоциклист в Нижней Салде был остановлен сотрудниками ГИБДД после применения оружия (ВИДЕО)

В минувшие выходные инспекторы ДПС попытались остановить мотоцикл «Урал» без номерных знаков, водитель и пассажир которого находились без шлемов.



Водитель не остановил мотоцикл и попытался скрыться от полицейских. Во время погони он выезжал на встречную полосу, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья других участников движения.



Полицейские несколько раз выстрелил в воздух, после чего байкер бросил мотоцикл. Вместе с пассажиром он попытался убежать, но их задержали.



Как передаёт Уралинформбюро, мотоциклом управлял 26-летний безработный мужчина. Во время задержания полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель мотоцикла приговорён к административному аресту, пассажиру за езду без шлема выписан штраф.





Видео: E1.ru