5-летний мальчик застрял на козырьке балкона пятиэтажки в Екатеринбурге

Вечером 20 сентября на Уралмаше жители одной из пятиэтажек заметили 5-летнего ребёнка, который сидел на козырьке балкона верхнего этажа. Ребёнок выглядел напуганным и дрожал от вечернего холода.



До приезда спасателей жители пятиэтажки пытались самостоятельно спустить мальчика с козырька, но безуспешно. Часть жильцов пыталась ободрить малыша, и разговаривала с ним. Приехавшие на место инцидента спасатели попытались проникнуть в квартиру, на балконе которой застрял ребёнок, но ничего не вышло.



Тогда сотрудники аварийной службы воспользовались чердаком и спустились на верёвке к козырьку. Один из спасателей схватил ребёнка и спустил его вниз. Как сообщили позже сотрудники МЧС, ребёнок остался дома один, открыл дверь на балкон, перелез через ограждение и оказался на козырьке балкона 4 этажа.



Мама ребёнка была на работе, отчима, который является военнослужащим, срочно вызвали на службу, передаёт E1.ru. Семья характеризуется, как положительная, на учёте не состояла. По результатам проверки на мать составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.