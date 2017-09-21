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Новости Нижнего Тагила

Пациенты больницы в Краснотурьинске жалуются на потоп в учреждении (ФОТО)

21 сентября 2017, 21:30Добавить новость
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В соцсети пациенты больницы в Краснотурьинске жалуются на то, что с потолка в хирургическом отделении капает вода.

Пациенты утверждают, что в отделении хирургии городской больницы Краснотурьинска произошел потоп. Свои просьбы о помощи и фотографии с доказательствами они размещают в соцсетях. На кадрах видно, что на полу между каталками стоят ведра и тазики, куда с потолка льется вода.

 

Здравствуйте! Это городская больница № 1, хирургическое отделение! С потолков бежит вода, примите какие-нибудь меры, -- пишет в городском паблике один из пациентов больницы.

 

В самом медучреждении информацию, распространяемую пациентами, отказываются комментировать.

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Фото: «Мобильный репортер» г. Краснотурьинск

 
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