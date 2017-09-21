Пациенты больницы в Краснотурьинске жалуются на потоп в учреждении (ФОТО)

Пациенты утверждают, что в отделении хирургии городской больницы Краснотурьинска произошел потоп. Свои просьбы о помощи и фотографии с доказательствами они размещают в соцсетях. На кадрах видно, что на полу между каталками стоят ведра и тазики, куда с потолка льется вода.

Здравствуйте! Это городская больница № 1, хирургическое отделение! С потолков бежит вода, примите какие-нибудь меры, -- пишет в городском паблике один из пациентов больницы.

В самом медучреждении информацию, распространяемую пациентами, отказываются комментировать.





Фото: «Мобильный репортер» г. Краснотурьинск