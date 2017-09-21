Школа в Кушве заплатит 50 000 рублей травмированному на физкультуре ребенку

Кушвинская прокуратура направила в суд иск на возмещение морального вреда мальчику, который получил сильную травму от одноклассницы на уроке физкультуры.

Инцидент произошел в конце января 2017 года в школе № 6 города Кушва. Для всего класса на улице проводился урок физкультуры. Пока мальчик готовился к уроку, к нему подошла его одноклассница и пнула ногой. Ребенок получил сильные телесные повреждения, после чего долго проходил лечение в больнице.

Начальник Управления образования Кушвы отметила, что причиной конфликта стало отсутствие контроля над подопечными со стороны учителя физкультуры. Он допустил нарушения техники безопасности и правил охраны труда.

Мама пострадавшего отметила, что педагог затраты не лечение не оплачивал и даже не извинился за случившееся. Суд удовлетворил требование прокуратуры, теперь школа будет вынуждена возместить моральный вред семье пострадавшего мальчика суммой в размере 50 000 рублей, пишет «ФедералПресс».