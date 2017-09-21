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Новости Нижнего Тагила

Водитель в состоянии алкогольной комы попал в ДТП в Краснотурьинске

21 сентября 2017, 10:30Добавить новость
авто,автопроисшествия,алкоголь,ГИБДД,дтп,кома,Краснотурьинск

В Краснотурьинске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, совершившего ДТП.

Молодой человек, на вид ему не более 23 лет, управляя автомобилем отечественного производства, совершил ДТП. Машина вылетела с проезжей части и перелетела через бордюр дороги. В аварии никто не пострадал. Однако водитель был обнаружен в ТС без сознания.

Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины алкогольную кому. Так же было отмечено, что подобное состояние могло возникнуть, только если залпом выпить две бутылки водки, пишет Руполит

 
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