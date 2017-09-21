Водитель в состоянии алкогольной комы попал в ДТП в Краснотурьинске

В Краснотурьинске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, совершившего ДТП.

Молодой человек, на вид ему не более 23 лет, управляя автомобилем отечественного производства, совершил ДТП. Машина вылетела с проезжей части и перелетела через бордюр дороги. В аварии никто не пострадал. Однако водитель был обнаружен в ТС без сознания.





Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины алкогольную кому. Так же было отмечено, что подобное состояние могло возникнуть, только если залпом выпить две бутылки водки, пишет Руполит.