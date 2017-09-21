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Новости Нижнего Тагила

Рыбак из Кировграда зарубил топором своего собутыльника

21 сентября 2017, 16:00Добавить новость
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Кировградец обвиняется в убийстве своего знакомого.

Преступление произошло ночью 28 июля 2017 года. Мужчина вместе со своим знакомым отдыхал на берегу Вогульского пруда. Там они рыбачили и пили алкоголь. Во время распития спиртных напитков знакомые поссорились. Тогда злоумышленник схватился за топор и нанес обидчику несколько ударов по шее, груди и голове. Ранения оказалась серьезными, и знакомый преступника скончался прямо на берегу.

 

Как пишет СК СУ по Свердловской области, следователи собрали достаточно полную базу доказательств. Расследование завершено, а уголовное дело отправлено суд для принятия решения по существу.

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