Рыбак из Кировграда зарубил топором своего собутыльника

Кировградец обвиняется в убийстве своего знакомого.

Преступление произошло ночью 28 июля 2017 года. Мужчина вместе со своим знакомым отдыхал на берегу Вогульского пруда. Там они рыбачили и пили алкоголь. Во время распития спиртных напитков знакомые поссорились. Тогда злоумышленник схватился за топор и нанес обидчику несколько ударов по шее, груди и голове. Ранения оказалась серьезными, и знакомый преступника скончался прямо на берегу.

Как пишет СК СУ по Свердловской области, следователи собрали достаточно полную базу доказательств. Расследование завершено, а уголовное дело отправлено суд для принятия решения по существу.