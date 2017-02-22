| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Беженец из Украины купил у жительницы Нижнего Тагила IPhone за 7000 рублей, но так и не получил его (ФОТО)

22 февраля 2017, 16:15Добавить новость
Нижний Тагил,Apple,Iphone,бизнес,мошенничество,обман,ложь,Украина,беженец,Крым,смартфон
Мужчина, бежавший с семьей от войны в Украине в Крым в конце прошлого года принял решение о покупке смартфона Apple. Нашел заинтересовавшее его объявление, опубликованное жительницей Нижнего Тагила, но счастливым обладателем нового смартфона так и не стал.

Александр откликнулся на объявление, написав девушке-продавщице в личные сообщения в социальных сетях 5 ноября прошлого года. Девушка, на тот момент подписанная в сети как Анастасия Прохорова (сейчас Мария Кузнецова), представилась сотрудницей компании, занимающейся реализацией продукции компании Apple через интернет.

 

 

Нижний Тагил,Apple,Iphone,бизнес,мошенничество,обман,ложь,Украина,беженец,Крым,смартфон


Стороны обсудили интересующие детали и уже 7 ноября Александр перевёл оговоренную сумму (7 000 рублей) на указанную продавцом банковскую карту.

С этого дня для мужчины началось ожидание, напряжённость которого возрастала с каждым днём. Первые подозрения у мужчины возникли после того, как продавец после получения денег сообщила, что смартфон отправлен ему, но не приложила ни номер посылки, ни фотографию квитанции.

 

Нижний Тагил,Apple,Iphone,бизнес,мошенничество,обман,ложь,Украина,беженец,Крым,смартфон

Квитанция о переводе денежных средств продавцу. 


До конца ноября мужчине обещали выслать данные о посылке. В декабре покупателя в основном игнорировали. В январе 2017 года Александр пригрозил продавцу полицией. После этого ему сказали, что вернут деньги. Он даже указал платежные реквизиты, но средства так и не были ему возвращены.

В конце минувшего месяца продавец добавил мужчину в чёрный список и удалил свою страницу в социальной сети, предварительно переименовав её.

 

Нижний Тагил,Apple,Iphone,бизнес,мошенничество,обман,ложь,Украина,беженец,Крым,смартфон

Скриншот со страницы продавца до удаления. 


На резонный вопрос журналистов TagilCity.ru о том, почему в течение столь длительного срока он не обращался в полицию, покупатель пояснил:

 

Я до последнего надеялся всё-таки получить посылку.


Однако на этом история не закончилась. У Александра сохранился номер мобильного телефона продавца, обманувшего его. Через специальную программу он нашёл аккаунты в социальных сетях, привязанные к этому номеру.

Оказалось, что номер принадлежит некой Дарье Л., проживающей в пригороде Нижнего Тагила. И имя на банковской карте, на которую были переведены денежные средства, тоже совпадают с указанными в профиле в социальной сети. 

 

Нижний Тагил,Apple,Iphone,бизнес,мошенничество,обман,ложь,Украина,беженец,Крым,смартфон


С этой информацией обманутый покупатель обратился онлайн в полицию Нижнего Тагила.

 

Обращение было зарегистрировано, проверка будет проведена в установленные законом сроки, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила. 


Напомним, в минувшем году юный житель Нижнего Тагила мошенническим путём получил планшетный компьютер от жительницы Подмосковья. Вернуть гаджет законной владелице удалось лишь благодаря вмешательству полиции.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , ,
50 миллионов рублей были похищены жителем Нижнего Тагила и его подельником 27 января, 16:45 1
26-летняя жительница Екатеринбурга, похитившая у 18 бизнесменов через интернет 2,5 миллиона рублей, осуждена на 2 года (ФОТО) 11 ноября 2016, 16:35
Очередей за iPhone 7 в Нижнем Тагиле нет, но в большинстве магазинов новинку можно купить только по предзаказу (ФОТО) 28 сентября 2016, 13:35 12

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 267
Подписаться на новости