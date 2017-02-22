Беженец из Украины купил у жительницы Нижнего Тагила IPhone за 7000 рублей, но так и не получил его (ФОТО)

Александр откликнулся на объявление, написав девушке-продавщице в личные сообщения в социальных сетях 5 ноября прошлого года. Девушка, на тот момент подписанная в сети как Анастасия Прохорова (сейчас Мария Кузнецова), представилась сотрудницей компании, занимающейся реализацией продукции компании Apple через интернет.



Стороны обсудили интересующие детали и уже 7 ноября Александр перевёл оговоренную сумму (7 000 рублей) на указанную продавцом банковскую карту.



С этого дня для мужчины началось ожидание, напряжённость которого возрастала с каждым днём. Первые подозрения у мужчины возникли после того, как продавец после получения денег сообщила, что смартфон отправлен ему, но не приложила ни номер посылки, ни фотографию квитанции.

Квитанция о переводе денежных средств продавцу.



До конца ноября мужчине обещали выслать данные о посылке. В декабре покупателя в основном игнорировали. В январе 2017 года Александр пригрозил продавцу полицией. После этого ему сказали, что вернут деньги. Он даже указал платежные реквизиты, но средства так и не были ему возвращены.



В конце минувшего месяца продавец добавил мужчину в чёрный список и удалил свою страницу в социальной сети, предварительно переименовав её.

Скриншот со страницы продавца до удаления.



На резонный вопрос журналистов TagilCity.ru о том, почему в течение столь длительного срока он не обращался в полицию, покупатель пояснил:

Я до последнего надеялся всё-таки получить посылку.



Однако на этом история не закончилась. У Александра сохранился номер мобильного телефона продавца, обманувшего его. Через специальную программу он нашёл аккаунты в социальных сетях, привязанные к этому номеру.



Оказалось, что номер принадлежит некой Дарье Л., проживающей в пригороде Нижнего Тагила. И имя на банковской карте, на которую были переведены денежные средства, тоже совпадают с указанными в профиле в социальной сети.



С этой информацией обманутый покупатель обратился онлайн в полицию Нижнего Тагила.

Обращение было зарегистрировано, проверка будет проведена в установленные законом сроки, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Напомним, в минувшем году юный житель Нижнего Тагила мошенническим путём получил планшетный компьютер от жительницы Подмосковья. Вернуть гаджет законной владелице удалось лишь благодаря вмешательству полиции.