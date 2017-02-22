Большой ажиотаж возник в Нижнем Тагиле вокруг записи будущих первоклассников в престижные городские школы

Журналисты TagilCity.ru выяснили, как проходит компания и с какими сложностями сталкиваются родители малышей.

В настоящее время в Нижнем Тагиле достаточно школ. Мест для первоклассников тоже достаточно. На текущий момент зачислены 2022 ребёнка. Конечно, многие родители заинтересованы в том, чтобы устроить своих детей в школы, которые они считают элитарными. Это создаёт вокруг них ажиотаж, оформление родителями временных регистраций, и так далее. Конечно, в активно застраиваемых микрорайонах начинается проявляться необходимость в новых учреждениях образования. Поэтому в микрорайоне ГГМ планируется возвести две новые школы на 1200 мест, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в управлении образования администрации Нижнего Тагила.



Некоторые из родителей легко записали своё чадо в школу, не столкнувшись с какими-либо трудностями.

У нас по месту жительства хорошая школа с углублённым изучением иностранных языков. Документы в неё я отнесла только 21 февраля. Среди моих знакомых, устраивающих детей в эту школу, особого ажиотажа я не заметила. Плотность населения у нас в районе не велика. Детей не так много. Как я поняла, в школе ждут, когда будет разрешена запись на свободные места, а не только по месту жительства, -- рассказала журналисту TagilCity.ru жительница центра Нижнего Тагила Елена.



Другие родители видят ситуацию в совсем ином свете. Многие из них с 31 января на 1 февраля провели бессонную ночь.

У нас по месту жительства посредственная школа с отсутствием педагогов по одним дисциплинам и постоянной текучке по другим. Конечно, меня и моих знакомых такая ситуация не устраивает. Многие стараются устроить детей в лицеи и гимназии. В январе в некоторых из них родителям прямым текстом сказали – хотите попасть к нам учиться – подавайте заявление в течение первых 5 минут 1 февраля или не успеете. Но в полночь сайт госуслуг был недоступен. В итоге некоторые из родителей буквально дежурили у школ, другие занимали места в очереди с 6 утра, -- рассказала жительница Выи Евгения журналистам TagilCity.ru.



За комментарием о сложившейся в городе ситуации для первоклашек и их родителей журналисты TagilCity.ru обратились к эксперту. По её мнению, альтернатива подобной ситуации есть.



Профессор теоретической физики Митио Каку о будущем школ и университетов через 100 лет:

«Учеба уже не будет базироваться на запоминании. Чтобы добиться реального успеха, нужно развивать те способности, которые недоступны роботам: креативность, воображение, инициативу, лидерские качества. Общество постепенно переходит от товарной экономики к интеллектуально-творческой.



...Мы станем более автономными, будем брать большую ответственность за свою жизнь, соответственно, не понадобятся какие-либо «контролирующие органы». Люди станут образовывать сами себя, причем реально осознавая, какие именно знания им нужны.

Действующая система образования готовит специалистов прошлого. Мы учим их для того, чтобы они шли на работу, которой уже не существует, обеспечиваем теми интеллектуальными инструментами, которые давно неэффективны. Поэтому в мире такой высокий процент безработных.



Чем бы человек не занимался, у него ко всему должен быть творческий подход, живое воображение, способность быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах и хорошо развитая интуиция», -- процитировала слова профессора Митио Каку о будущем школ и университетов через 100 лет директор Монтессори-академии Татьяна Баландина.



Напомним, по оценкам чиновников, 1 сентября 2017 года в Нижнем Тагиле сядут за парты 4 690 первоклассников.