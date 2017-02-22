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Новости Нижнего Тагила

Двое бомжей избили и ограбили 76-летнего пенсионера в Екатеринбурге

22 февраля 2017, 15:10Добавить новость
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В уральской столице произошло нападение на пенсионера, сообщает «Комсомольская правда». Вчера днем в Екатеринбурге 2 бездомных мужчины, угрожая ножом, вынудили 76-летнего пенсионера отдать деньги злоумышленникам. Пожилой человек прогуливался по улице, когда к нему подошли 42-летний и 32-летний мужчины, попросили прикурить. 

Дедушка им отказал, тогда один из них ударил пожилого человека и отобрал шапку, а второй достал нож и потребовал деньги. Пенсионеру ничего не оставалось, как отдать все деньги, которые были у него. 

«По горячим следам» преступников задержали и заключили под стражу. Мужчины и ранее были неоднократно судимы за различные преступления, связанные с имуществом и нападениями. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 
© TagilCity.ru
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