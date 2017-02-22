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Новости Нижнего Тагила

Личность найденных два года назад трупов пытается установить полиция в Нижнем Тагиле

22 февраля 2017, 14:20Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,Свердловская область,труп,полиция,поиск,тело,опознание
Полиция Нижнего Тагила обращается к гражданам города с просьбой помочь в установлении трупов, обнаруженных в августе 2014 года.  21 августа 2014 года сотрудниками уголовного розыска в лесном массиве поселка Молодежного был обнаружен труп мужчины, на вид 65-75 лет, 172 см. Согласно приметам, имеет среднее телосложение, седые волосы, залысину на голове, округлый подбородок, прилегающие уши. Был одет в голубую водолазку, синий рабочий комбинезон, черные резиновые сапоги и трико. Из особых примет – татуировки: на запястье правой руки в виде колючей проволоки, на правом предплечье - «орел с короной», на пальцах левой руки и левой голени. 

2-й мужской труп был найден 9 августа 2014 года в районе гаражного кооператива «Автомобилист» по ул. Речная. Мужчина был одет в сиреневую куртку с красными вставками, черные спортивный брюки и кроссовки. 
Из особых примет – татуировки на груди слева, левом плече в виде колючей проволоки, на животе имеется рубец длиною 8 см. 

Просьба граждан, располагающих какой-либо информацией о данных мужчинах, сообщить в отдел уголовного розыска МУ МВД Нижнего Тагила или по телефону «02». 
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