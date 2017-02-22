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Новости Нижнего Тагила

Пропавший три недели назад мужчина умер от переохлаждения под Нижним Тагилом

22 февраля 2017, 18:10Добавить новость
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Разыскиваемый 35-летний житель поселка Горбуново был найден полицейскими Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости». 18 февраля у гаражей в поселке Горбуново был найден пропавший в начале февраля Артем Суетнов. Напомним, 3 февраля он вышел из дома и направился к своей пожилой родственнице. С тех пор его никто не видел. 

Мужчина был одет легко – валенки, штаны, фуфайка. Телефон в первые дни его исчезновения телефон еще был включен, затем связь пропала. 

Поиском мужчины занимались сотрудники 16-го отделения полиции Нижнего Тагила. В результате проведенных розыскных мероприятий его замерзшее тело нашли у гаражей в районе ул. Проселочной. 

На теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина умер от переохлаждения. Уже установлено, что в тот день, когда пропавший вышел из дома, он употреблял спиртное. Точная причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.
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