Масса снега и льда сорвалась с крыши и обрушила вывеску пиццерии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Инцидент произошел приблизительно в 12:45. Как рассказали сотрудники пиццерии, они предвидели падение льда и с полудня пытались связаться с ответственными организациями:

Мы видели, что там висит глыба. Чтобы упредить ситуацию, мы сначала звонили в управляющую компанию, а затем в администрацию. В обоих случаях телефоны не отвечали. Там, на крыше, ещё лед остался. Сейчас мы огородили это место лентой и поставили человека, чтобы он предупреждал прохожих, -- рассказали в пиццерии журналисту портала TagilCity.ru.

Стоит отметить, что звонки сотрудников пиццерии пришлись на время обеденного перерыва. Именно этим можно объяснить то, почему никто не поднял трубку в управляющей компании и администрации Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

Автор фото: Владимир Пятыгин