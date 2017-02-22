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Новости Нижнего Тагила

Масса снега и льда сорвалась с крыши и обрушила вывеску пиццерии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 февраля 2017, 13:55Добавить новость
Нижний Тагил,снег,лед,вывеска,пиццерия,обрушение,глыба,падение
Большая масса снега и льда упала сегодня, 22 февраля, после полудня, с крыши дома в центре Нижнего Тагила. По пути к земле она обрушила вывеску местной пиццерии. Как сообщают очевидцы, из людей никто не пострадал.

Инцидент произошел приблизительно в 12:45. Как рассказали сотрудники пиццерии, они предвидели падение льда и с полудня пытались связаться с ответственными организациями:

 

Мы видели, что там висит глыба. Чтобы упредить ситуацию, мы сначала звонили в управляющую компанию, а затем в администрацию. В обоих случаях телефоны не отвечали. Там, на крыше, ещё лед остался. Сейчас мы огородили это место лентой и поставили человека, чтобы он предупреждал прохожих, -- рассказали в пиццерии журналисту портала TagilCity.ru.

 

Стоит отметить, что звонки сотрудников пиццерии пришлись на время обеденного перерыва. Именно этим можно объяснить то, почему никто не поднял трубку в управляющей компании и администрации Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

 

Нижний Тагил,снег,лед,вывеска,пиццерия,обрушение,глыба,падение

 

Нижний Тагил,снег,лед,вывеска,пиццерия,обрушение,глыба,падениеНижний Тагил,снег,лед,вывеска,пиццерия,обрушение,глыба,падение
Автор фото: Владимир Пятыгин
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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