Жительница Екатеринбурга разлила нашатырь в своей квартире: пришлось вызвать спасателей

22 февраля в Екатеринбурге на улице Красноуральской пенсионерка разлила нашатырь, что могло привести к химическому отравлению. Концентрация паров вещества была настолько сильной, что жильцам дома пришлось вызывать спасателей. Как пишет Накануне.Ru, пенсионерка проводила дома уборку и разбила пузырек с нашатырем.
На устранение разлива химического вещества приехал сотрудник МЧС химик-дозиметрист. Мужчина собрал разлившуюся жидкость и провел обработку специальным раствором. Сейчас здоровью жильцов ничего не угрожает.