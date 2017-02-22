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Жительница Екатеринбурга разлила нашатырь в своей квартире: пришлось вызвать спасателей

22 февраля 2017, 09:50Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,МЧС,спасатели,пенсионерка,яд,нашатырь
22 февраля в Екатеринбурге на улице Красноуральской пенсионерка разлила нашатырь, что могло привести к химическому отравлению. Концентрация паров вещества была настолько сильной, что жильцам дома пришлось вызывать спасателей. Как пишет Накануне.Ru, пенсионерка проводила дома уборку и разбила пузырек с нашатырем.
 
На устранение разлива химического вещества приехал сотрудник МЧС химик-дозиметрист. Мужчина собрал разлившуюся жидкость и провел обработку специальным раствором. Сейчас здоровью жильцов ничего не угрожает.
© TagilCity.ru
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