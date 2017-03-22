52-летняя екатеринбурженка была обнаружена мёртвой на козырьке своего подъезда

Очевидцы рассказали, что тело женщины не могли снять с козырька подъезда, откуда капала её кровь. В полиции сообщили, что по данному факту проводят проверку, а также выясняют причины смерти женщины.



Как оказалось, погибшей было 52 года. Она, по словам соседей, жила в квартире на первом этаже. Указанную дверь журналистам открыл пожилой мужчина, но от комментариев отказался и вернулся в свой дом, пишет E1.ru.