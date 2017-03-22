Более 120 тагильчан привлечены к ответственности за уклонение от административного наказания и друге нарушения (ФОТО)

В период с 16 по 19 марта на территории Нижнего Тагила полицейские приняли участие в областной операции «Надзор». В ней были задействованы инспекторы ПДН, сотрудники ГИБДД, ППС, территориальных уголовно-правовых инспекций, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области. Целью мероприятия была проверка лиц, отбывающих условное наказание, недавно освободившихся, выявление лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или находящихся в розыске.
124 человека привлечены к административному наказанию, выявлено три нарушения, связанных с уклонением от административного надзора. Подано 12 обращений в судебные инстанции на установление надзора за нарушителями.
Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"