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Новости Нижнего Тагила

Массовый прокол шин автомобилей произошел на Вагонке в Нижнем Тагиле

22 марта 2017, 18:10Добавить новость
автопроисшествия,Вагонка,легковые авто,Нижний Тагил,происшествие,Юности,Бобкова,Алтайский микрорайон
Автолюбители из Алтайского микрорайона сообщают о том, что на Вагонке несколько автомобилей пострадали от действий неизвестных злоумышленников. Полиция Нижнего Тагила проводит проверку.

Вчера на Вагонке в Алтайском микрорайоне прокололи колеса у множества машин, в том числе и у моей. Кому одно, кому два, а кому-то и в круг все четыре. Подходила к другим водителям, у всех идентичные проколы. У нас во дворе 4 машины точно пострадали, -- сообщила редакции портала TagilCity.ru жительница одного из домов на улице Юности.

 

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила сообщили, что заявления написали лишь трое пострадавших водителей:

 

В отдел полиции №17 поступило 3 заявления от владельцев автомобилей, у которых повреждены колёса. По данному факту участковые проводят проверку.

 

Пострадавшая от действий злоумышленников тагильчанка решила не обращаться в полицию. Не исключено, что и другие автолюбители предпочли не тратить время, а просто починили повреждённые колеса:

 

В полицию я не обращалась точно. Колесо в шиномонтаже отремонтировали. Другие машины уже стоят на колесах, починили видимо. В шиномонтаже вчера сказали, что многие с Алтайки с идентичными проколами обратились, -- говорит девушка.

 

Ближайшая к месту происшествия шиномонтажная мастерская находится на улице Алтайская. Там подтвердили, что к ним обратились несколько автолюбителей. Проколы на колесах были похожи на следы от шила:

 

К нам обратились 4 человека. Похоже, что поработали шилом. Это всё в стороне Бобкова было, та часть района, -- рассказали журналисту портала TagilCity.ru.

 

 Похожий случай умышленного вредительства уже происходил на Вагонке в 2015 году

 

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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