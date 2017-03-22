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Новости Нижнего Тагила

Мужчина зарезал собутыльника и спрятал тело в сугробе на Вагонке в Нижнем Тагиле

22 марта 2017, 15:50Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,убийство,уголовное дело,труп,следственный комитет,ножевое ранение,алкоголь
На одном из садовых участков в Нижнем Тагиле найден труп мужчины: местному жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в убийстве.  В правоохранительные органы Нижнего Тагила поступила информация о том, что на территории одного из садовых участков найдено тело убитого мужчины. Оно было закопано в снег и прикрыто шифером. 

По версии следствия, 54-летний хозяин участка в декабре 2016 года распивал спиртное со своим знакомым в коллективном саду «Северный-1». Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, который закончился убийством оппонента. Хозяин ножом нанес смертельное ранение потерпевшему. 

Когда подозреваемого задержали, он не отрицал свою вину и признался в содеянном. Также мужчина оказался ранее судимым, сообщает СУ СК Свердловской области.
© TagilCity.ru
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