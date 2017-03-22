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Новости Нижнего Тагила

Начальник областного МВД не подтвердил информацию о появлении банды школьников в Екатеринбурге

22 марта 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,нарушение,насилие,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская область,школа,школьники
Накануне появилась информация о том, что в столице Урала действует банда, избивающая прохожих.

Однако, как стало понятно из комментария начальника областного МВД, речи о группировке не идет. Имел место межличностный конфликт,  все участники которого были установлены.

Нападение на прохожих произошло в субботу 18 марта в центре города на Малышева-Вайнера. Тогда от рук сверстников пострадали трое школьников, один из которых был госпитализирован.

Пользователи соцсетей начали выдвигать предположения о том, что это действует группировка «Муслимовы», передает Znak.com.

 

город,Екатеринбург,нарушение,насилие,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская область,школа,школьники
Подросток, избивавший людей в центре Екатеринбурга. Фото: Ura.ru


Накануне начальник МВД по Свердловской области Михаил Бородин дал комментарий по данной теме. Она заявил, что это не действия банды, а просто межличностный конфликт среди молодёжи. Данным делом плотно занимается заместитель начальника ГУ МВД по Екатеринбургу Андрей Швыденко. В скором времени он озвучит доклад по этой ситуации.

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