Начальник областного МВД не подтвердил информацию о появлении банды школьников в Екатеринбурге

Однако, как стало понятно из комментария начальника областного МВД, речи о группировке не идет. Имел место межличностный конфликт, все участники которого были установлены.



Нападение на прохожих произошло в субботу 18 марта в центре города на Малышева-Вайнера. Тогда от рук сверстников пострадали трое школьников, один из которых был госпитализирован.



Пользователи соцсетей начали выдвигать предположения о том, что это действует группировка «Муслимовы», передает Znak.com.

Подросток, избивавший людей в центре Екатеринбурга. Фото: Ura.ru



Накануне начальник МВД по Свердловской области Михаил Бородин дал комментарий по данной теме. Она заявил, что это не действия банды, а просто межличностный конфликт среди молодёжи. Данным делом плотно занимается заместитель начальника ГУ МВД по Екатеринбургу Андрей Швыденко. В скором времени он озвучит доклад по этой ситуации.