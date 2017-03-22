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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в хищении с завода более 2,6 млн рублей Юрий Косарев задержан в аэропорту Кольцово

22 марта 2017, 12:20Добавить новость
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В Свердловской области задержан Юрий Косарев, находящегося в международном розыске за хищение более 2,6 млн руб. с предприятия  ОАО «Тавдинский гидролизный завод». Задержание проведено в аэропорту «Кольцово», куда мужчина прилетел из Дубая. 
 
По версии следствия, Косарев в составе группы лиц по предварительному сговору подделал документацию Тавдинского завода и осуществил хищение денежных средств, что нанесло большой материальный ущерб предприятию. 
 
Мера пресечения – заключение под стражу  для Косарева была избрана заочно, так как он скрывался от следствия. 
 
Стоит заметить, что подельникам задержанного ранее были внесены обвинительные приговоры, все они приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 5 до 6,5 лет. 
 
Косарев помещен под стражу в СИЗО Екатеринбурга. Правоохранители проведут с ним ряд процессуальных мероприятий, необходимых для завершения следствия по уголовному делу, после чего материалы будут переданы в суд, сообщает СК по Свердловской области.
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