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Новости Нижнего Тагила

Подростки стащили блоки питания для компьютеров из одной из мастерских в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

22 марта 2017, 12:30Добавить новость
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Кражу подростками двух блоков питания запечатлели камеры видеонаблюдения в Нижнем Тагиле. Хозяин оборудования решил не обращаться в полицию, однако выложил видеозапись в интернет, чтобы родители подростков могли узнать о том, чем занимаются их чада.

Инцидент произошел 16 марта на улице Октябрьской революции, 56. Как рассказал владелец пропавшего имущества, двое подростков проникли в сервисный центр и стащили оттуда два старых блока питания для компьютеров. При этом они попытались забрать ещё и динамики, но те выпали по пути:

 

У меня там мастерская. Сидим, слышим, дверь бахнула, но никто не спускается. Вышел посмотреть. Динамики от телевизора утащить не смогли, выпали. Блоки стащили. /.../ Пусть их родные узнают и мозг вправят. Малолетки же какие-то. Может, сами одумаются, когда себя увидят. Вот так легко можно из-за мусора прилипнуть, -- рассказал тагильчанин.

 

 

Мужчина предположил, что сначала подростки провели разведку и, убедившись, что блоки остались без присмотра, решились на воровство:

 

Там четыре камеры. Видно все их действия при бегстве. Но вот перед входом нет камеры, к сожалению. Походу, сначала они дверь приоткрыли, оценили обстановку, ну а потом пошли ва-банк.

 

Выложенное видео называется «Типичная молодёжь Нижнего Тагила». Стоит отметить, что тагильская молодёжь всё же более известна хорошими поступками. Так, среди участников премии «Человек года-2017» много молодых участников. Они стали знамениты благодаря своим спортивным и общественно-полезным достижениям.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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