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Новости Нижнего Тагила

Проверка по фактам нападения бродячих собак завершилась: отлов животных в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле идёт на постоянной основе (ФОТО)

22 марта 2017, 18:10Добавить новость
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Завершена проверка случаев нападения бродячих собак на людей в районе улицы Карла Либкнехта на Красном Камне в Нижнем Тагиле.

Проверка была начата после публикации данных о нападении стаи собак на женщину с ребёнком. Семья направлялась в детскую больницу, расположенную неподалёку. Лающая стая окружила женщину и ребёнка, а одной из собак даже удалось прокусить мальчику куртку.

Проходившая женщина отогнала собак, что и позволило не усугубить последствия.

Результаты проверки по представленному факту и ещё двум случаям нападений на этом участке были направлены в администрацию Тагилстроевского района.

 

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В поступившей от администрации обратной информации было указано, что в данном проблемном районе уже отловлено пять собак, -- рассказали редакции TagilCity.ru  в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

 

Эта информация была подтверждена и в администрации Тагилстроевского района.

 

Отлов собак идёт на постоянной основе и работа эта не прекращается, -- сообщили в администрации Тагилстроевского района.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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