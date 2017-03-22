Проверка по фактам нападения бродячих собак завершилась: отлов животных в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле идёт на постоянной основе (ФОТО)

Проверка была начата после публикации данных о нападении стаи собак на женщину с ребёнком. Семья направлялась в детскую больницу, расположенную неподалёку. Лающая стая окружила женщину и ребёнка, а одной из собак даже удалось прокусить мальчику куртку.





Проходившая женщина отогнала собак, что и позволило не усугубить последствия.





Результаты проверки по представленному факту и ещё двум случаям нападений на этом участке были направлены в администрацию Тагилстроевского района.

В поступившей от администрации обратной информации было указано, что в данном проблемном районе уже отловлено пять собак, -- рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Эта информация была подтверждена и в администрации Тагилстроевского района.