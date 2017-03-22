Сотрудник ГАИ из Верхней Пышмы оформлял протоколы несуществующих ДТП

В Верхней Пышме задержали сотрудника ГАИ, который оформлял за деньги «липовые» протоколы о ДТП. Сотрудники СБ ГУ МВД Свердловской области установили, что лейтенант 1992 г. р. за 15 тыс. рублей оформил два несуществующих ДТП. К расследованию инцидента подключился СК области. Если факты нарушений подтвердятся, то молодого правоохранителя уволят из полиции, а его начальство ожидает суровое наказание.
Сейчас проводятся опросы, собирается доказательная база, сотрудник полиции отстранен от службы на время разбирательства, сообщает Е1.