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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник ГАИ из Верхней Пышмы оформлял протоколы несуществующих ДТП

22 марта 2017, 12:55Добавить новость
автопроисшествия,ГИБДД,город,дтп,полиция,ГАИ,следственный комитет,протокол,Верхняя Пышма
В Верхней Пышме задержали сотрудника ГАИ, который оформлял за деньги «липовые» протоколы о ДТП. Сотрудники СБ ГУ МВД Свердловской области установили, что лейтенант 1992 г. р. за 15 тыс. рублей оформил два несуществующих ДТП. К расследованию инцидента подключился СК области. Если факты нарушений подтвердятся, то молодого правоохранителя уволят из полиции, а его начальство ожидает суровое наказание.
 
Сейчас проводятся опросы, собирается доказательная база, сотрудник полиции отстранен от службы на время разбирательства, сообщает Е1.

 
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