Столкновение 3 автомобилей произошло на Центральной площади Нижнего Тагила: участников ДТП забирает эвакуатор (ФОТО, ВИДЕО)

Участниками аварии стали Honda, Ford и Волга.



По предварительным данным, Волга двигалась по улице Пархоменко в сторону набережной - по главной дороге. В тоже время два другие автомобиля с противоположных сторон улицы Пархоменко начали поворачивать на дорогу, ведущую к проспекту Строителей.

Все три машины получили серьёзные повреждения. На данный момент началась их транспортировка автоэвакуатором, -- рассказал редакции TagilCity.ru очевидец.

Официальные данные о дорожно-транспортном происшествии станут известны позже.







