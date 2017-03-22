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Новости Нижнего Тагила

Столкновение 3 автомобилей произошло на Центральной площади Нижнего Тагила: участников ДТП забирает эвакуатор (ФОТО, ВИДЕО)

22 марта 2017, 12:35Добавить новость
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Сегодня, 22 марта, около 12 часов дня в центре Нижнего Тагила столкнулись три автомобиля.

Участниками аварии стали Honda, Ford и Волга.

По предварительным данным, Волга двигалась по улице Пархоменко в сторону набережной - по главной дороге. В тоже время два другие автомобиля с противоположных сторон улицы Пархоменко начали поворачивать на дорогу, ведущую к проспекту Строителей.

 

Все три машины получили серьёзные повреждения. На данный момент началась их транспортировка автоэвакуатором, -- рассказал редакции TagilCity.ru очевидец.

 

Официальные данные о дорожно-транспортном происшествии станут известны позже.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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