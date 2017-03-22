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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка потеряла память после инсульта и попала в больницу: полиция разыскивает родственников пострадавшей (ФОТО)

22 марта 2017, 13:25Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,инсульт,здоровье,Демидовская больница,потеря памяти,поиск,Черемшанская
Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность пенсионерки, найденной на улице с признаками инсульта. 14 марта у мусорных баков по улице Черемшанской в Нижнем Тагиле прохожие обнаружили пожилую женщину. Пенсионерка лежала на снегу. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь, которая доставила бабушку в Демидовскую городскую больницу. В сосудисто-неврологическом отделении женщину осмотрели медики и установили диагноз – инсульт

В результате нарушения мозгового кровообращения больная потеряла память. Она смогла лишь сказать, что ее зовут Лидия Павловна. Предположительно, ее фамилия Данилова. Как она оказалась в этом районе и где живет, женщина рассказать не может. 

Полиция обращается к тагильчанам с просьбой: кто может помочь в установлении личности найденной пожилой женщины, сообщить об имеющейся информации в полицию либо участковому Евгению Елизарову, непосредственно занимающимся данным делом, по телефону: 8-922-12-04-839. 

Нижний Тагил,полиция,инсульт,здоровье,Демидовская больница,потеря памяти,поиск,ЧеремшанскаяНижний Тагил,полиция,инсульт,здоровье,Демидовская больница,потеря памяти,поиск,Черемшанская
Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
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