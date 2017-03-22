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Новости Нижнего Тагила

Уральский ди-джей задержан в своей квартире за торговлю наркотиками (ВИДЕО)

22 марта 2017, 09:30Добавить новость
наркотики,полиция,задержание,уголовное дело,диджей,наркоторговец,Город без наркотиков,Среднеуральск,амфетамин
В Среднеуральске оперативники МВД по Свердловской области задержали 35-летнего Юрия Сысоева, в клубных кругах известного как ди-джей Юра Ветров. Мужчина задержан за сбыт наркотиков.  Задержание происходило в квартире подозреваемого, где при осмотре обнаружены: амфетамин, банковские карты для получения денег за наркотики, весы и упаковочная бумага. В кармане штанов мужчины нашли 1 грамм наркотика.
 
В торговле амфетамином подозреваемый признался сразу же и пояснил, что торгует им через интернет. 
 
Как сообщает Е1, в жилище мужчины обнаружили 3,82 грамма наркотического вещества, сейчас подозреваемый задержан, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. 
 
Правоохранители рассматривают версию о возможном сбыте ди-джеем наркотиков в ночных клубах Екатеринбурга.

Видео: фонд "Город без наркотиков" / E1.RU
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