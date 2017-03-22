Воришки пытались вынести из супермаркета Екатеринбурга полную корзину банок с кофе по отработанной схеме (ВИДЕО)

На видео видно, как молодой мужчина в очках набирает полную корзину банок с кофе, потом невозмутимо выходит из магазина, не оплатив «покупку».



За нарушителем в погоню пускается охрана торговой точки. В этот момент он роняет корзину, пока охранник пытается произвести задержание, в игру вступает подельник воришки – молодой человек с тростью. Он собирает банки и уходит к своей машине, уже не хромая.



Как пишет Е1, воришки работали по уже не раз испытанной схеме. Их личности установлены. Таким способом они ограбили несколько магазинов, товар потом реализовывали на стороне.



Нарушителями займутся правоохранительные органы.







Видео: Безопасность бизнеса / YouTube