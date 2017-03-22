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Новости Нижнего Тагила

Воришки пытались вынести из супермаркета Екатеринбурга полную корзину банок с кофе по отработанной схеме (ВИДЕО)

22 марта 2017, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,вор,банда,кража,преступник,уголовное дело,грабеж,грабитель
В Екатеринбурге установили личность молодых людей, укравших из супермаркета кофе. Нарушители попали на запись камер видеонаблюдения в одном из супермаркетов столицы Урала.

На видео видно, как молодой мужчина в очках набирает полную корзину банок с кофе, потом невозмутимо выходит из магазина, не оплатив «покупку». 
 
За нарушителем в погоню пускается охрана торговой точки. В этот момент он роняет корзину, пока охранник пытается произвести задержание, в игру вступает подельник воришки – молодой человек с тростью. Он собирает банки и уходит к своей машине, уже не хромая.
 
Как пишет Е1, воришки работали по уже не раз испытанной схеме. Их личности установлены. Таким способом они ограбили несколько магазинов, товар потом реализовывали на стороне.
 
Нарушителями займутся правоохранительные органы. 


Видео: Безопасность бизнеса / YouTube

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