Двое мужчин из Ивделя совершили разбойное нападение на магазин и похитили 1 900 рублей: вынесен приговор

Двое мужчин в масках ворвались в магазин в Ивделе. Один из них держал в руке пневматический пистолет и требовал у продавца выдачи денежных средств. Затем он ударил женщину рукояткой по голове. В это время его соучастник достал из кассы магазина 1 900 рублей.





С похищенными деньгами преступники скрылись с места преступления, после чего были задержаны сотрудниками полиции благодаря бдительности местного жителя.





В отношении обвиняемых состоялся суд, приговоривший ранее судимого рецидивиста Котова к реальному лишению свободы сроком 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Его подельник Коренев, ранее не судимый, получил условное наказание в виде 3 лет 6 месяцев с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.