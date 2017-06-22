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Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин из Ивделя совершили разбойное нападение на магазин и похитили 1 900 рублей: вынесен приговор

22 июня 2017, 12:40Добавить новость
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В Ивделе состоялся суд над двумя местными жителями, ограбившими магазин с применением пневматического пистолета.

Двое мужчин в масках ворвались в магазин в Ивделе. Один из них держал в руке пневматический пистолет и требовал у продавца выдачи денежных средств. Затем он ударил женщину рукояткой по голове. В это время его соучастник достал из кассы магазина 1 900 рублей.

С похищенными деньгами преступники скрылись с места преступления, после чего были задержаны сотрудниками полиции благодаря бдительности местного жителя.

В отношении обвиняемых состоялся суд, приговоривший ранее судимого рецидивиста Котова к реальному лишению свободы сроком 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его подельник Коренев, ранее не судимый, получил условное наказание в виде 3 лет 6 месяцев с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

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