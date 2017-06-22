Двое жителей Нижнего Тагила погибли от отравления угарным газом по вине пьяного родственника

В Дзержинском районе Нижнего Тагила прошел суд в отношении местного жителя. Мужчина был обвинен в смерти по неосторожности своим родственникам - матери и сестры.

В состоянии алкогольного опьянения тагильчанин уснул с непотушенной сигаретой, которая, упав на диван, вызвала возгорание ткани дивана, а затем – задымление. Все происходило в ночное время, когда все домашние спасли.





В результате задымления квартиры отравление угарным газом получили все. Сестра и мать обвиняемого погибли. Малолетнюю племянницу подсудимого удалось спасти.





В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Родственники погибших не настаивали на строгом наказании. С учетом их мнения суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы с наложением на него ряда требований, сообщает СУ СК Свердловской области.