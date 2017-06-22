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Новости Нижнего Тагила

Отец пациента избил и сломал челюсть детскому хирургу в Нижнем Тагиле на приеме в детской поликлинике

22 июня 2017, 12:35Добавить новость
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Отец пациента ворвался в кабинет, где проходил приём, и нанёс травму детскому хирургу 20 июня в детской поликлинике Нижнего Тагила, расположенной на ул. К. Маркса, 36.

О нанесении детскому врачу тяжёлой травмы журналистам TagilCity.ru сообщили читатели портала. В поликлинике информацию об инциденте подтвердили неофициально, по причине командировки главного врача в Екатеринбург. 

 

Инцидент действительно имел место 20 июня. На приёме находились мама с ребёнком. В кабинет ворвался мужчина, который был отцом ребёнка. В ходе конфликта он нанёс врачу травмы. В настоящее время врач лежит в больнице с переломом челюсти. Нападавший не был задержан на месте преступления. Ко времени прибытия сотрудников ЧОП он скрылся, -- рассказал журналистам TagilCity.ru один из сотрудников медицинского учреждения. 


Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по данному факту. Подробности этого происшествия будут опубликованы порталом TagilCity.ru позднее.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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