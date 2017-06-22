Отец пациента избил и сломал челюсть детскому хирургу в Нижнем Тагиле на приеме в детской поликлинике

О нанесении детскому врачу тяжёлой травмы журналистам TagilCity.ru сообщили читатели портала. В поликлинике информацию об инциденте подтвердили неофициально, по причине командировки главного врача в Екатеринбург.

Инцидент действительно имел место 20 июня. На приёме находились мама с ребёнком. В кабинет ворвался мужчина, который был отцом ребёнка. В ходе конфликта он нанёс врачу травмы. В настоящее время врач лежит в больнице с переломом челюсти. Нападавший не был задержан на месте преступления. Ко времени прибытия сотрудников ЧОП он скрылся, -- рассказал журналистам TagilCity.ru один из сотрудников медицинского учреждения.