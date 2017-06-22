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Новости Нижнего Тагила

Доследственная проверка по факту избиения врача в Нижнем Тагиле началась после публикации TagilCity

22 июня 2017, 17:00Добавить новость
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После публикации новости на TagilCity органами Следственного комитета в Нижнем Тагиле начата проверка по факту нанесения тяжёлой травмы хирургу детской поликлиники. 

Напомним, 20 июня, во время приема, детский хирург получил тяжелую травму – перелом челюсти, когда отец одного из малолетних пациентов ворвался в кабинет врача.Об инциденте журналистам TagilCity рассказали читатели портала.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего.

По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК Свердловской области.

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