Доследственная проверка по факту избиения врача в Нижнем Тагиле началась после публикации TagilCity

После публикации новости на TagilCity органами Следственного комитета в Нижнем Тагиле начата проверка по факту нанесения тяжёлой травмы хирургу детской поликлиники.

Напомним, 20 июня, во время приема, детский хирург получил тяжелую травму – перелом челюсти, когда отец одного из малолетних пациентов ворвался в кабинет врача.Об инциденте журналистам TagilCity рассказали читатели портала.





В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего.





По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК Свердловской области.