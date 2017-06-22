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Новости Нижнего Тагила

Уроженец Березовского лишился ноги в ходе крупного ДТП с участием двух фур в Тюменской области (ФОТО, ВИДЕО)

22 июня 2017, 08:15Добавить новость
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В тюменской больнице находится 49-летний житель города Берёзовский, который 19 июня попал в аварию с участием фур на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

Вероятно, водитель, находясь за рулем большегруза MAN, не справился с управлением и столкнулся с другой фурой - МАЗ, пишет E1.ru. Водитель MAN попал к тюменским врачам с открытой травмой головы, переломом шейки бедра и повреждением селезёнки. Также пострадавшему не удалось спасти левую ногу - её пришлось ампутировать. Мужчина находится в лекарственной коме.

Пострадавшего зовут Вадим Василович Павлов. Родственников и знакомых просят связаться с медучреждением по телефону +7(34531) 2-53-76.

 

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Фото и видео: 72.ru
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