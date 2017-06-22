Уроженец Березовского лишился ноги в ходе крупного ДТП с участием двух фур в Тюменской области (ФОТО, ВИДЕО)

Вероятно, водитель, находясь за рулем большегруза MAN, не справился с управлением и столкнулся с другой фурой - МАЗ, пишет E1.ru. Водитель MAN попал к тюменским врачам с открытой травмой головы, переломом шейки бедра и повреждением селезёнки. Также пострадавшему не удалось спасти левую ногу - её пришлось ампутировать. Мужчина находится в лекарственной коме.





Пострадавшего зовут Вадим Василович Павлов. Родственников и знакомых просят связаться с медучреждением по телефону +7(34531) 2-53-76.