Участница ритуальных убийств из Екатеринбурга сбежала из-под домашнего ареста и объявлена в розыск

Напомним, бывший полицейский из Дагестана, приверженец культа сатанизма, убил на Среднем Урале четырех маргиналов. Это были ритуальные убийства, совершенные во время обрядов в лесу. По данным следствия, его сообщница Татьяна Соловьева, является жрицей кровавого культа и помогала уже осужденному сейчас Арсену Байрамбекову в поиске жертв среди случайных прохожих для совершения убийств.





Ранее суд Верхней Пышмы приговорил экс-полицейского к 13 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Женщина - Татьяна Соловьева - находилась до суда под домашним арестом по обвинению в пособничестве в убийстве . В мае, накануне суда, она пропала. И теперь производство по делу приостановлено, обвиняемая объявлена в розыск, сообщает РИА URA.RU.