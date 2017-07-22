Двое мужчин устроили поножовщину на Вагонке в Нижнем Тагиле

На улице Сибирская 71 возле дома сотрудники полиции нашли футболку в крови. После опроса свидетелей удалось восстановить ход событий, сообщает ИА «Все новости».



В квартире дома на Сибирской 71 выпивала компания из двух мужчин и двух девушек. Между молодыми людьми завязалась ссора и они вышли на улицу выяснить отношения. Во время драки один из мужчин вынул нож и ударил другого. После нападавший скрылся с места преступления.



20 июля сотрудники полиции в посёлке Северный задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Нижнего Тагила. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, в случае обвинительного решения молодой человек отправится в тюрьму сроком до 10 лет.