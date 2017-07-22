Два человека пострадало в ДТП по дороге в Малую Лаю под Нижним Тагилом (ФОТО)

20-летний водитель на Дайхатсу Териос примерно в 16:45 часов не справился с управлением и съехал с проезжей части. В салоне иномарки находилось ещё двое пассажиров. Один из них – 20-летний молодой человек – получил перелом шейного отдела позвоночника и закрытый перелом плеча. В состоянии травматического шока он был доставлен в травматологическое отделение Центральной городской больницы №3.



Ещё одна девушка в салоне автомобиля получила многочисленные ссадины и была госпитализирована в то же медучреждение. Водитель был отпущен домой с раной кисти и ссадиной шеи, передает отделение пропаганды ГИБДД.



По факту аварии проводится проверка.

Фото: ОГИБДД в Нижнем Тагиле