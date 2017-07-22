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Новости Нижнего Тагила

Два человека пострадало в ДТП по дороге в Малую Лаю под Нижним Тагилом (ФОТО)

22 июля 2017, 09:45Добавить новость
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Вечером в минувшую пятницу, 21 июля, под Нижним Тагилом иномарка улетела в кювет. Дорожный инцидент имел место на трассе Евстюниха - Малая Лая.

20-летний водитель на Дайхатсу Териос примерно в 16:45 часов не справился с управлением и съехал с проезжей части. В салоне иномарки находилось ещё двое пассажиров. Один из них – 20-летний молодой человек – получил перелом шейного отдела позвоночника и закрытый перелом плеча. В состоянии травматического шока он был доставлен в травматологическое отделение Центральной городской больницы №3.

Ещё одна девушка в салоне автомобиля получила многочисленные ссадины и была госпитализирована в то же медучреждение. Водитель был отпущен домой с раной кисти и ссадиной шеи, передает отделение пропаганды ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка.

 

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Фото: ОГИБДД в Нижнем Тагиле
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