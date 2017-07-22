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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургские туристы поделились своими впечатлениями от землетрясения в Турции (ФОТО, ВИДЕО)

22 июля 2017, 17:10Добавить новость
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Во время землетрясения в Турции никто из русских туристов не пострадал. 

В 00:31 21 июля по московскому и турецкому времени в Эгейском море, на курорте Бодрум, в Турции, произошло землетрясение магнитудой 6,9. 

Погибли двое граждан Турции и Швеции. Во время землетрясения некоторые люди получили переломы и ушибы из-за паники и при падениях: многие выпрыгивали из окон. почувствовав первые точки. 

Екатеринбургские туристы рассказали, что в гостиничных номерах тряслись кровати, шкафы и окна. Некоторые говорили, что разбивались зеркала.

 


Видео:  MAC ENTERTAINMENT

 

После первых толчков люди выбежали на улицу. Гостиничный персонал советовал переждать пару часов, а после – идти спать. Но некоторые так испугались, что предпочли переждать ночь на шезлонгах, расположенных у бассейна.

 

Екатеринбург,происшествие,Россия,Свердловская область,Турция,землетрясение,туристы,отдых,рассказ,впечатленияЕкатеринбург,происшествие,Россия,Свердловская область,Турция,землетрясение,туристы,отдых,рассказ,впечатления

 Фото: Е1.RU

Как утверждают отдыхающие, подземные толчки ощущались сразу на нескольких курортах, расположенных неподалеку от Бодрума. Например, жительница Екатеринбурга Вероника, отдыхала в Мармарисе и тоже почувствовала землетрясение, находясь в гостинице. Также она рассказала, как была удивлена поведению местных жителей. Казалось, что происходящее их не трогало: на улице играла музыка, все были абсолютно спокойны.

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Фото: Е1.RU

Вероника призналась:

И мы решили, что такое, видимо, бывает, либо они не поняли, так как в центре везде музыка. Но, когда подошли к отелю и увидели, что все вышли, и затем снова затрясло, больше испугались. Но сразу взяли документы и теперь носим их с собой каждый раз выходя из отеля. Мысли были – домой быстрее бы улететь.


Другая екатеринбурженка, Надежда, тоже находилась в Мармарисе. Она рассказала, что в эту ночь проснулась от сильного толчка, когда началось землетрясение

По информации местных СМИ, небольшим цунами после подземных толчков затопило отели, находящиеся на первой линии от побережья.

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