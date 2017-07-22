Фельдшер из Первоуральска задержана по подозрению в мошенничестве

Как удалось установить в ходе проверки, в течение 2016 года фельдшер городской больницы вносила в медицинские документы данные пациентов, которые должны были проходить диспансеризацию. Всего в документах были отражены данные и результаты обследования 8 жителей Первоуральска. В действительности указанные пациенты никакой диспансеризации не проходили, сообщает Наша газета.



Из фонда обязательного медицинского страхования в адрес лечебного учреждения перечислялись средства для проведения диспансеризации. Из этих средств фельдшер и получала стимулирующие выплаты. Материалы дела сотрудники прокуратуры передали в следственные органы для проверки. По её результатам в отношении фельдшера городской больницы Первоуральска возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества с использованием служебного положения. На данный момент ведётся сбор доказательств, дело находится на контроле прокуратуры.