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Новости Нижнего Тагила

Фельдшер из Первоуральска задержана по подозрению в мошенничестве

22 июля 2017, 12:50Добавить новость
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В ходе проверки прокуратурой Первоуральска городской больницы были выявлены факты хищения денежных средств. По подозрению в совершении преступления задержана фельдшер, которая временно замещала участкового врача-терапевта.

Как удалось установить в ходе проверки, в течение 2016 года фельдшер городской больницы вносила в медицинские документы данные пациентов, которые должны были проходить диспансеризацию. Всего в документах были отражены данные и результаты обследования 8 жителей Первоуральска. В действительности указанные пациенты никакой диспансеризации не проходили, сообщает Наша газета.

Из фонда обязательного медицинского страхования в адрес лечебного учреждения перечислялись средства для проведения диспансеризации. Из этих средств фельдшер и получала стимулирующие выплаты. Материалы дела сотрудники прокуратуры передали в следственные органы для проверки. По её результатам в отношении фельдшера городской больницы Первоуральска возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества с использованием служебного положения. На данный момент ведётся сбор доказательств, дело находится на контроле прокуратуры.

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