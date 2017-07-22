Талантливый детский нейрохирург из известной московской клиники покончил с собой после обвинения в получении взятки (ФОТО, ВИДЕО)

Тело детского нейрохирурга Арсиса Комфорта, уроженца Челябинской области, нашли в съемной квартире, в которой он жил в Москве. Врач оставил предсмертную записку на четырех листах.

Специалист высшей квалификации, который лечил самых сложных маленьких пациентов с тяжелыми формами ДЦП и эпилепсии, покончил с собой после обвинения в получении взятки.





Все его коллеги и родственники считают, что врача просто оклеветали, обвинив его в этом. Близкие и коллеги говорят о его порядочности, бескорыстности и полной преданности Арсиса своему делу – спасению больных детей.







Фото: «Медвестник»





45-летний Арсис Комфорт проработал в ГБУЗ НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы под руководством Леонида Рошаля более шести лет. Он провел десятки успешных операций, которые помогли спасти жизни детей. Родители спасенных маленьких пациентов говорят о том, что никогда не вел речи о деньгах при лечении их детей. А в июне 2017 года один московский предприниматель обвинил врача в вымогательстве денег за лечение.





После этого врач Арсис Комфорт не вышел на работу, перестал отвечать на звонки. Руководство клиники, чтобы избежать скандала, уволило сотрудника.





После этого, не выдержав психологического давления, он решил свести счеты с жизнью, сообщает «Медвестник». Скончался нейрохирург от сердечной недостаточности.



Видео: Столица FM





Арсиса Комфорта похоронили в Челябинской области, где живут его сестра и родители. Погибший - выпускник Уральской Государственной Медицинской Академии, прошел обучение на клинических курсах в Австрии, США и Израиле, опубликовал для библиотеки более 350 книг.





Родственники намерены подать заявление в следственный комитет для того, чтобы было проведено расследование по обвинению во взяточничестве. Этим они хотят добиться справедливости и восстановить его доброе имя. Также сестра хочет добиться возбуждения уголовного дела по статье «доведение до самоубийства».