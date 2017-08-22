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Новости Нижнего Тагила

Более 1 млн рублей было собрано для пострадавшего в Грузии жителя Екатеринбурга

22 августа 2017, 21:35Добавить новость
благотворительность,больница,деньги,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,травма,Грузия
На лечение выпавшего из окна отеля в Грузии жителя Екатеринбурга свердловчане собрали 1 101 246 рублей

Родственники выпавшего из окна гостиницы в Грузии екатеринбуржца собрали более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Помогли в сборе средств неравнодушные жители Свердловской области. Напомним, 32-летний Сергей Ковалев отдыхал в Грузии с семьей и в результате несчастного случая оказался в реанимации.

Собранных средств должно хватить на дальнейшее лечение и проживание пострадавшего в Грузии мужчины, а также на его последующую транспортировку. Сергей находится в состоянии искусственной комы из-за множественных переломов. Недавно в область таза ему установили конструкцию, которая должна помочь срастанию сломанных костей.

Сейчас состояние Сергея улучшилось, температура пришла в норму. Его ждет еще несколько операций.В сентябре родственники планируют перевезти пострадавшего в Екатеринбург, пишет Е1.RU.

 
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