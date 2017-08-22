17-летний подросток погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Полевской (ФОТО)

Ночью 22 августа молодой человек шёл по трассе Екатеринбург-Полевской. На 33 километре дороги подростка сбил автомобиль ВАЗ-21099.



Находившийся за рулём 26-летний водитель не заметил идущего пешехода из-за темноты и отсутствия в его одежде отражающих элементов. От полученных травм 17-летний подросток скончался до приезда медиков.



Как передаёт «Наша газета», у водителя автомобиля ВАЗ 5-летний стаж, ранее он дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам полиции предстоит определить степень вины мужчины, управлявшего автомобилем и избрать меру пресечения.

Фото: «Наша газета»