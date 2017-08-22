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Новости Нижнего Тагила

17-летний подросток погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Полевской (ФОТО)

22 августа 2017, 22:05Добавить новость
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На трассе Екатеринбург-Полевской автомобиль ВАЗ сбил 17-летнего пешехода. От полученных травм подросток скончался на месте.

Ночью 22 августа молодой человек шёл по трассе Екатеринбург-Полевской. На 33 километре дороги подростка сбил автомобиль ВАЗ-21099.

Находившийся за рулём 26-летний водитель не заметил идущего пешехода из-за темноты и отсутствия в его одежде отражающих элементов. От полученных травм 17-летний подросток скончался до приезда медиков.

Как передаёт «Наша газета», у водителя автомобиля ВАЗ 5-летний стаж, ранее он дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам полиции предстоит определить степень вины мужчины, управлявшего автомобилем и избрать меру пресечения.


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Фото: «Наша газета»
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