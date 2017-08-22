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Новости Нижнего Тагила

2 человека пострадали при столкновении автобуса с фурой под Екатеринбургом (ФОТО)

22 августа 2017, 20:00Добавить новость
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В крупной аварии под Екатеринбургом столкнулись автобус, фура и легковой автомобиль. Движение было заблокировано в обе стороны по Арамильскому тракту.

Серьезное ДТП с участием автобуса, легкового авто и грузовой фуры произошло на Арамильском тракте днем 22 августа. Очевидцы происшествия рассказали, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и задел фуру.

 

У шофера автобуса в результате аварии сломана нога, у водителя фуры разрезано лицо. Их сразу увезли в больницу. Автобус был пустой, поэтому больших жертв удалось избежать. Водителю и пассажиру легковушки медицинская помощь не потребовалась.

 

Фура перекрыла весь Арамильский тракт, заблокировав движение по обеим полосам, пишет Уралинформбюро.

 

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Фото: Уралинформбюро

 
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Комментарии (1)
rdpisfi0rzdv 22.08.2017 21:13:28 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
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