2 человека пострадали при столкновении автобуса с фурой под Екатеринбургом (ФОТО)

Серьезное ДТП с участием автобуса, легкового авто и грузовой фуры произошло на Арамильском тракте днем 22 августа. Очевидцы происшествия рассказали, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и задел фуру.

У шофера автобуса в результате аварии сломана нога, у водителя фуры разрезано лицо. Их сразу увезли в больницу. Автобус был пустой, поэтому больших жертв удалось избежать. Водителю и пассажиру легковушки медицинская помощь не потребовалась.

Фура перекрыла весь Арамильский тракт, заблокировав движение по обеим полосам, пишет Уралинформбюро.

Фото: Уралинформбюро