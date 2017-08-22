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Новости Нижнего Тагила

Мужчина скончался после падения из окна девятиэтажки в Екатеринбурге

22 августа 2017, 20:30Добавить новость
Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,смерть,травма,следственный комитет

В Пионерском поселке Екатеринбурга было обнаружено тело мужчины. Скорее всего, он выпал из окна многоэтажного дома.

Утром 22 августа жители дома 17 по улице Советская в Екатеринбурге обнаружили возле одного из подъездов тело молодого человека. По мнению очевидцев, мужчина выбросился из окна. Свидетели вызвали скорую помощь, но медики помочь не смогли.

 

По адресу ЧП незамедлительно была направлена следственная группа. Место происшествия осмотрели, тело накрыли белой простыней. Следственный комитет отмечает, что предполагать совершение преступления пока рано. Для выяснения причин смерти будет проведено вскрытие тела, сообщает Е1.

 
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