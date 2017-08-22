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Новости Нижнего Тагила

Нападение на ювелирный салон совершено в Екатеринбурге: ранен охранник

22 августа 2017, 12:00Добавить новость
Екатеринбург,полиция,происшествие,Свердловская область,травма,уголовное дело,нападение,ограбление,задержание,ювелирный магазин

21 августа в Екатеринбурге на Сортировке было совершено нападение на ювелирный магазин. Тяжелое ранение получил охранник.

Двое неизвестных ворвались в помещение и напали на охранника. Злоумышленники были вооружены ножом и молотком. Охранник получил тяжелые ранения. Осуществить ограбление нападавшим не позволили другие работники салона – они дали отпор и вызвали полицию.

Ретировавшихся злоумышленников удалось задержать в тот же день на трассе Пермь-Екатеринбург, пишет Ура.ру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

 
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