Нападение на ювелирный салон совершено в Екатеринбурге: ранен охранник

21 августа в Екатеринбурге на Сортировке было совершено нападение на ювелирный магазин. Тяжелое ранение получил охранник.

Двое неизвестных ворвались в помещение и напали на охранника. Злоумышленники были вооружены ножом и молотком. Охранник получил тяжелые ранения. Осуществить ограбление нападавшим не позволили другие работники салона – они дали отпор и вызвали полицию.





Ретировавшихся злоумышленников удалось задержать в тот же день на трассе Пермь-Екатеринбург, пишет Ура.ру.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.