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Склад с мороженым сгорел в Екатеринбурге (ФОТО)

22 августа 2017, 10:30Добавить новость
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Ночью с 21 на 22 августа в Екатеринбурге произошел пожар на складе с мороженым.

Возгорание произошло, когда все работники склада ушли домой, на месте был только охранник. Он заметил густой дым из рефрижератора и вызвал пожарных, пишет Е1.

Причиной ЧП стала неисправность проводки в холодильном оборудовании. На складе находилось много картонных коробок с продукцией, горение которых способствовало сильному задымлению.

Справиться с огнем удалось довольно быстро. Ущерб, причиненный пожаром, устанавливается.


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Фото: Е1

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