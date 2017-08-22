Склад с мороженым сгорел в Екатеринбурге (ФОТО)

Ночью с 21 на 22 августа в Екатеринбурге произошел пожар на складе с мороженым.

Возгорание произошло, когда все работники склада ушли домой, на месте был только охранник. Он заметил густой дым из рефрижератора и вызвал пожарных, пишет Е1.





Причиной ЧП стала неисправность проводки в холодильном оборудовании. На складе находилось много картонных коробок с продукцией, горение которых способствовало сильному задымлению.





Справиться с огнем удалось довольно быстро. Ущерб, причиненный пожаром, устанавливается.







Фото: Е1