10-летняя екатеринбурженка получила перелом челюсти в результате наезда автомобиля

Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 10-летнюю школьницу, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

Водитель автомобиля марки «Шевроле» в Екатеринбурге на Уралмаше совершил наезд на девочку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.





Как сообщает Е1, школьница была госпитализирована, в медучреждении у нее диагностировали перелом носа и челюсти.





Автомобилист имеет водительский стаж 20 лет. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что не заметил пешехода во время поворота с перекрестка.