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Новости Нижнего Тагила

10-летняя екатеринбурженка получила перелом челюсти в результате наезда автомобиля

22 сентября 2017, 11:00Добавить новость
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Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 10-летнюю школьницу, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

Водитель автомобиля марки «Шевроле» в Екатеринбурге на Уралмаше совершил наезд на девочку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает Е1, школьница была госпитализирована, в медучреждении у нее диагностировали перелом носа и челюсти.

Автомобилист имеет водительский стаж 20 лет. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что не заметил пешехода во время поворота с перекрестка. 

 
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