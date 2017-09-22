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Новости Нижнего Тагила

Дорожный знак упал на пешехода в результате ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 сентября 2017, 14:05Добавить новость
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Утром 22 сентября на пр. Вагоностроителей произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Тойоты Королла» двигался в сторону проспекта Вагоностроителей. Поворачивая на Тимирязева он не пропустил иномарку «Ниссан Куб».

 

После столкновения Ниссан врезался в опору дорожного знака. Не выдержав удара, дорожная конструкция упала на женщину-пешехода 1950 г.р.

 

У пострадавшей врачи зафиксировали закрытую ЧМТ, перелом левого предплечья и СГМ. Она госпитализирована в ЦГБ №1, пишет отдел Пропаганды ГИБДД.

 

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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

 

 
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