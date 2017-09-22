Дорожный знак упал на пешехода в результате ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Утром 22 сентября на пр. Вагоностроителей произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Тойоты Королла» двигался в сторону проспекта Вагоностроителей. Поворачивая на Тимирязева он не пропустил иномарку «Ниссан Куб».

После столкновения Ниссан врезался в опору дорожного знака. Не выдержав удара, дорожная конструкция упала на женщину-пешехода 1950 г.р.

У пострадавшей врачи зафиксировали закрытую ЧМТ, перелом левого предплечья и СГМ. Она госпитализирована в ЦГБ №1, пишет отдел Пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД