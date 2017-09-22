Пропавший охотник найден убитым в лесу Свердловской области

20 сентября в поселке Монетный под Екатеринбургом пропал охотник. Местные жители утверждают, что он услышал в лесу выстрелы и отправился на проверку вместе с собакой. После этого знакомые разговаривали с ним по телефону. Однако вечером собака вернулась, а мужчина домой так и не пришел.





Родственники заявили о пропаже мужчины 21 сентября, незамедлительно на его поиски был направлен отряд оперативников. На следующий день охотника нашли в лесу мертвым. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти, в частности огнестрельное ранение груди.





Сейчас выясняются подробности трагедии, на месте происшествия работают следователи. Позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает «Комсомольская Правда».