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Новости Нижнего Тагила

Пропавший охотник найден убитым в лесу Свердловской области

22 сентября 2017, 17:20Добавить новость
Екатеринбург,насилие,проверка,Свердловская область,смерть,убийство,охотник
Пропавший ранее местный охотник найден в поселке под Екатеринбургом с огнестрельным ранением груди.

20 сентября в поселке Монетный под Екатеринбургом пропал охотник. Местные жители утверждают, что он услышал в лесу выстрелы и отправился на проверку вместе с собакой. После этого знакомые разговаривали с ним по телефону. Однако вечером собака вернулась, а мужчина домой так и не пришел.

Родственники заявили о пропаже мужчины 21 сентября, незамедлительно на его поиски был направлен отряд оперативников. На следующий день охотника нашли в лесу мертвым. На его теле были обнаружены следы насильственной смерти, в частности огнестрельное ранение груди.

Сейчас выясняются подробности трагедии, на месте происшествия работают следователи. Позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает «Комсомольская Правда».

 

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